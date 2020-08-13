Украинец установил рекорд по нарушению скоростного режима: водитель попал на камеры 28 раз

Патрульная полиция снова рассказала, какой автомобиль нарушил скоростной режим рекордное количество раз. Камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 10 по 16 августа поймали автомобиль, который превышал скорость 28 раз.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции в FACEBOOK.
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195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.
Наибольшей скорость была у автомобилей:
Чаще всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ДОУ ВН159 *** – 28 раз.
Напомним, что теперь виновным в нарушении правил дорожного движения, которое зафиксировано в автоматическом режиме, признается не водитель-нарушитель, а юридический владелец транспортного средства.
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