Украинец установил рекорд по нарушению скоростного режима: водитель попал на камеры 28 раз

Патрульная полиция снова рассказала, какой автомобиль нарушил скоростной режим рекордное количество раз. Камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 10 по 16 августа поймали автомобиль, который превышал скорость 28 раз.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в FACEBOOK.

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195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.

Наибольшей скорость была у автомобилей:

Mercedes-Benz GLE , ДОУ КА000 *** – 212 км/ч;

, КА000 *** – 212 км/ч; Mercedes-Benz GLS 400, ДОУ АХ707 *** – 210 км/ч на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке-110 км/ч.

Чаще всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ДОУ ВН159 *** – 28 раз.

Напомним, что теперь виновным в нарушении правил дорожного движения, которое зафиксировано в автоматическом режиме, признается не водитель-нарушитель, а юридический владелец транспортного средства.