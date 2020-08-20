Samsung и LG разрабатывают новые типы сгибаемых дисплеев

Производители смартфонов продолжают активно развивать направление гибких устройств. Желая сделать такие гаджеты более долговечными, компании внедряют новые технологии при разработке экранов следующего поколения.

Согласно недавней утечке, свои патенты на создание гибких матриц с повышенной «живучестью» подали сразу два техногиганта — LG и Samsung.



Патент LG на складной дисплей: gizmochina.com

По данным сетевых источников, LG Display разработала новый метод производства дисплеев. Технология должна свести к минимуму образование складок, возникающих при многократном сгибании экрана, состоящего из нескольких слоёв. Обычно на линии сгиба создаётся механическое напряжение, вследствие чего происходит деформация подложки. Запатентованный метод LG Display предусматривает использование «контрольного слоя», который выполняет роль амортизатора, предотвращая образование складок.



Патент Samsung на складной дисплей: gizmochina.com

Аналогичным путём пошла и Samsung Display, но в качестве амортизатора вендор планирует использовать специальный клей, способный изменять силу сцепления при деформации. Таким образом, в сложенном состоянии панель теряет свою адгезионную прочность и отделяется от опоры, а в развёрнутом виде восстанавливает её.

«Используется чувствительный к давлению клей (PSA), который склеивается или разделяется при низком давлении, что увеличивает долговечность панели за счёт снятия напряжения», — говорится в заявке на патент компании Samsung Display.

Какой из этих патентов первым увидит свет, и когда производители планируют представить подобные дисплеи, источник не сообщает.