Samsung пообещала три года обновлений ОС для большего количества смартфонов

Вскоре после презентации Galaxy Note20 представители Samsung заявили о расширении схемы обновлений Android для флагманских устройств. На этом компания решила не останавливаться и сделала очередное заявление, согласно которому рассчитывать на установку трёх версий мобильной ОС Google могут владельцы прошлогодних моделей, а также пользователи серии Galaxy A.

В заявлении Samsung упоминаются десятки гаджетов, относящихся как к флагманскому сегменту, так и к числу среднебюджетных аппаратов:

Серия Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite и последующие устройства серии S;

Серия Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 + 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и последующие устройства серии Note;

Складные смартфоны Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и последующие устройства серии Z;

Серия Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и некоторые последующие устройства серии A;

Планшеты: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite и последующие устройства серии Tab S.

«Samsung стремится предоставить владельцам Galaxy возможность использовать новейшие мобильные технологии в полной мере. Поскольку люди стремятся пользоваться своими устройствами дольше, мы работаем над тем, чтобы обеспечить для них надёжную защиту и новые интересные функции. Поддерживая обновление до трех поколений ОС Android, мы продлеваем жизненный цикл продуктов Galaxy и предоставляем простой и безопасный пользовательский опыт, включающий в себя последние инновации», — заявил Джанхён Юн, старший вице-президент и руководитель группы программных платформ подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics.

По заверению производителя, все указанные модели смартфонов и планшетов могут рассчитывать на обновления системного ПО в течение трёх лет после их релиза. Первым гаджетом компании, который получит новейшую ОС Android 11 до конца 2020 года, предположительно станет флагманский Galaxy S20.