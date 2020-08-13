Samsung пообещала три года обновлений ОС для большего количества смартфонов

Вскоре после презентации Galaxy Note20 представители Samsung заявили о расширении схемы обновлений Android для флагманских устройств. На этом компания решила не останавливаться и сделала очередное заявление, согласно которому рассчитывать на установку трёх версий мобильной ОС Google могут владельцы прошлогодних моделей, а также пользователи серии Galaxy A.
В заявлении Samsung упоминаются десятки гаджетов, относящихся как к флагманскому сегменту, так и к числу среднебюджетных аппаратов:
«Samsung стремится предоставить владельцам Galaxy возможность использовать новейшие мобильные технологии в полной мере. Поскольку люди стремятся пользоваться своими устройствами дольше, мы работаем над тем, чтобы обеспечить для них надёжную защиту и новые интересные функции. Поддерживая обновление до трех поколений ОС Android, мы продлеваем жизненный цикл продуктов Galaxy и предоставляем простой и безопасный пользовательский опыт, включающий в себя последние инновации», — заявил Джанхён Юн, старший вице-президент и руководитель группы программных платформ подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics.
По заверению производителя, все указанные модели смартфонов и планшетов могут рассчитывать на обновления системного ПО в течение трёх лет после их релиза. Первым гаджетом компании, который получит новейшую ОС Android 11 до конца 2020 года, предположительно станет флагманский Galaxy S20.
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