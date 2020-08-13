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Минималку предлагают повысить до 7 500 грн: альтернативный законопроект

Минималку предлагают повысить до 7 500 грн: альтернативный законопроект

Размер минимальной заработной платы как основной государственной социальной гарантии должен быть не ниже размера фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Об этом говорится в законопроекте 3963-1, зарегистрированном в Верховной Раде 18 августа 2020.

Более того, размер минималки должен определяться с учетом семейной составляющей и не ниже 60% от средней заработной платы. Сейчас же, по законопроекту, утвержденный размер минимальной заработной платы по состоянию на июнь 2020 года составляет лишь 40,8% средней заработной платы.

Соответственно, с 1 сентября минималку предлагается установить на уровне 7500 гривен.

Что еще предлагают: проектом также предлагается обеспечить с 1 сентября 2020 года повышение размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы для обеспечения сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда этой Единой тарифной сетки и минимальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • Законопроект №3963-1 является альтернативой проекту закона №3963, автором которого является президент Украины Владимир Зеленский.
  • В нем предлагается с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
  • Его планируют принять нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа.
  • Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривны.

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По материалам Finance.UA
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