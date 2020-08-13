День финансов, 18 августа: изменение тарифов mono, заработок Привата, до плюс 50% должникам за комуналку

Во вторник, 18 августа, расскажем, как быстро забрать авто со штрафплощадки, подтвердить стаж для пенсии и что ждать в обновленных тарифах от monobank.

monobank меняет ключевые тарифы. С 1 сентября банк изменит размер платы по остаткам на картах, за использование кредитного лимита и минимальный обязательный платеж. Об этом сообщил один из сооснователей банка для котиков Олег Гороховский

Деньги, которые “зарабатывает Приват для украинцев”. ПриватБанк опубликовал годовой отчет за 2019 год. Оказывается, прошлый год стал самым прибыльным в истории финучреждения. В пресс-службе банка нам сказали, что зарабатывают деньги для всех украинцев, ведь каждый второй украинец – клиент ПриватБанка. Каждый первый – его акционер.

Быстро забирать авто со штрафплощадки поможет приложение. Забрать авто отныне можно с помощью приложения Kyiv Smart City. Как сообщают в КМДА, этот сервис позволит экономить время водителей.

Чтобы им воспользоваться, необходимо в приложении перейти на вкладку «Городские сервисы» – «Сервисы водителя» – «Эвакуация» и ввести номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами.

Если нужно подтвердить стаж для пенсии. В Министерстве соцполитики советуют, если из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, то подтвердить свой страховой стаж можно через суд. Также в ведомстве отметили, что Минсоцполитики с ПФ работают над тем, чтобы урегулировать такую проблему.

Также в министерстве напомнили, что в Украине существует льгота для матерей, у которых есть пять и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет. Такая же льгота есть для матерей детей-инвалидов, получивших инвалидность в возрасте до 6 лет.

Должникам за коммуналку могут увеличить штрафы. Как сообщила глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в Раде зарегистрировали проект закона, которым планируют повысить штрафы за коммунальные долги. Если вы год не будете платить, то начислят 20% пени. Если более двух лет – 30%, а 50% – за три.

Украинцы в ожидании девальваци гривны. Как свидетельствуют результаты исследования компании Info Sapiens, ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. Самые большие изменения среди составляющих индекса претерпели ожидания по развитию экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать крупные покупки.

Справедливые ли цены на ПЦР-тесты. В этом планирует разобраться АМКУ. Как сообщил глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, комитет выяснит, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены на ПЦР-тесты. Отметим, что в некоторых клиниках их стоимость составляет 1300 грн, а в других – более 1900 грн.