В Украине с начала года обнаружили более 2600 коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими.
Об этом говорится в пресс-службе НАПК.
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Суд привлек к уголовной ответственности 98 лиц, а к административной — 505. Также на восьмерых лиц наложены дисциплинарные взыскания.
В июне этого года в реестр были внесены 935 человек. Всего с начала года в реестр попало 2629 человек.
Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения:
Топ уголовных правонарушений, совершенных в течение июля:
Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:
Топ административных правонарушений:
НАПК администрирует Реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Данные в реестре постоянно обновляются по результатам судебных решений.
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