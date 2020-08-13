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В Украине с начала года обнаружили более 2600 коррупционеров

В Украине с начала года обнаружили более 2600 коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими.

Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

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Суд привлек к уголовной ответственности 98 лиц, а к административной — 505. Также на восьмерых лиц наложены дисциплинарные взыскания.

В июне этого года в реестр были внесены 935 человек. Всего с начала года в реестр попало 2629 человек.

Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения:

  • работники юридических лиц частного права — 16 нарушений;
  • работники юридических лиц публичного права — 8 правонарушений;
  • госслужащие — 5 правонарушений;
  • должностные лица Вооруженных Сил – 2 правонарушения.

Топ уголовных правонарушений, совершенных в течение июля:

  • 65 нарушений — это предложение взятки (или иной неправомерной выгоды) должностному лицу или предоставление неправомерной выгоды за любые действия с использованием служебного положения или власти лица;
  • 10 нарушений связаны со злоупотреблением влиянием. Это принятие обещания или получение взятки за влияние на принятие решения;
  • 4 нарушения – присвоение, растрата или завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением.

Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:

  • депутаты местных советов — 260 правонарушений;
  • работники юридических лиц публичного права – 64 правонарушения;
  • работники Нацполиции – 33 правонарушения;
  • должностные лица Государственной уголовно-исполнительной службы – 33 правонарушения;
  • должностные лица органов местного самоуправления – 20 правонарушений.

Топ административных правонарушений:

  • 466 нарушений – несвоевременная подача декларации;
  • 35 нарушений – не поданы уведомления о реальном конфликте интересов или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

НАПК администрирует Реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Данные в реестре постоянно обновляются по результатам судебных решений.

По материалам Судебно-юридическая газета
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