В Украине с начала года обнаружили более 2600 коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими.

Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

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Суд привлек к уголовной ответственности 98 лиц, а к административной — 505. Также на восьмерых лиц наложены дисциплинарные взыскания.

В июне этого года в реестр были внесены 935 человек. Всего с начала года в реестр попало 2629 человек.

Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения:

работники юридических лиц частного права — 16 нарушений;

работники юридических лиц публичного права — 8 правонарушений;

госслужащие — 5 правонарушений;

должностные лица Вооруженных Сил – 2 правонарушения.

Топ уголовных правонарушений, совершенных в течение июля:

65 нарушений — это предложение взятки (или иной неправомерной выгоды) должностному лицу или предоставление неправомерной выгоды за любые действия с использованием служебного положения или власти лица;

10 нарушений связаны со злоупотреблением влиянием. Это принятие обещания или получение взятки за влияние на принятие решения;

4 нарушения – присвоение, растрата или завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением.

Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:

депутаты местных советов — 260 правонарушений;

работники юридических лиц публичного права – 64 правонарушения;

работники Нацполиции – 33 правонарушения;

должностные лица Государственной уголовно-исполнительной службы – 33 правонарушения;

должностные лица органов местного самоуправления – 20 правонарушений.

Топ административных правонарушений:

466 нарушений – несвоевременная подача декларации;

35 нарушений – не поданы уведомления о реальном конфликте интересов или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

НАПК администрирует Реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Данные в реестре постоянно обновляются по результатам судебных решений.