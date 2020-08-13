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Chrome для Android добавил функцию маркировки "качественных" веб-страниц

Chrome для Android добавил функцию маркировки "качественных" веб-страниц

Браузер Chrome для операционной системы Android будет добавлять метку “быстрые страницы” в контекстное меню веб-сайтов, которые он считает качественными.

Об этом сообщается на сайте Chrome.

Если нажать на ссылку перед входом на сайт, появится пометка “быстрая страница”, которая подтвердит, что веб-сайт соответствует стандартам Google.

Google отметила, что метки будут базироваться на данных Core Web Vitals – таких, как взаимодействие пользователей с сайтом, скорость загрузки страниц и стабильность содержимого страницы во время загрузки.

В сообщении компания отметила, что “оптимизация Core Web Vitals может потребовать дополнительных усилий разработчиков для улучшения страницы”. Для этого компания обновила инструменты для разработчиков и добавила рекомендации для работы с ними.

Как сообщает VentureBeat, изменения в Chrome для Android являются частью плана Google по повышению качества пользования браузером. Компания отметила, что “может экспериментировать с маркировкой различных частей интерфейса Chrome”.

По материалам УКРИНФОРМ
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