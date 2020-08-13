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НБУ разъяснил порядок финмониторинга политически значимых лиц

НБУ разъяснил порядок финмониторинга политически значимых лиц

Национальный банк Украины дал разъяснения по порядку мониторинга PEP, или “политически значимых лиц” (Politically Exposed Persons). В НБУ рассказали, кто относится к PEP, почему их операции тщательно проверяются и как банку выявить лиц этой категории.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные представители судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д. Новый закон “О финансовом мониторинге” дает исчерпывающий перечень должностей.

PEP в Украине делятся на следующие категории:

  • национальные публичные деятели;
  • иностранные публичные деятели и общественные деятели международных организаций.

Перечень примерно одинаков во всех странах и соответствует рекомендациям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Также в категории PEP относятся члены семьи государственных деятелей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры). Новый закон “О финансовом мониторинге” сократил перечень лиц, которые считаются членами семей. В этот перечень на сегодняшний день входят только самые близкие родственники.

По новому закону категория PEP – это пожизненный статус после увольнения, тогда как ранее лицо оставалось публичным деятелем в течение трех лет после увольнения с должности.

Как отмечается в сообщении НБУ, операции PEP тщательно проверяются, поскольку в мире есть страны с ненадлежащим соблюдением демократических принципов, высоким уровнем коррупции и подкупа чиновников. Именно поэтому были введены особые подходы к финмониторингу их операций.

PEP при открытии счета в банке должен самостоятельно указать в опроснике свой статус. Со своей стороны банк должен проверить такую ​​информацию. Затем работник банка устанавливает источники происхождения состояния, денежных средств, получает разрешение руководства на открытие счета такому клиенту. Для выявления PEP можно использовать публичные базы, рассказали в НБУ.

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По материалам Finance.UA
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