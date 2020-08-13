НБУ разъяснил порядок финмониторинга политически значимых лиц

Национальный банк Украины дал разъяснения по порядку мониторинга PEP, или “политически значимых лиц” (Politically Exposed Persons). В НБУ рассказали, кто относится к PEP, почему их операции тщательно проверяются и как банку выявить лиц этой категории.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные представители судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д. Новый закон “О финансовом мониторинге” дает исчерпывающий перечень должностей.
PEP в Украине делятся на следующие категории:
Перечень примерно одинаков во всех странах и соответствует рекомендациям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Также в категории PEP относятся члены семьи государственных деятелей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры). Новый закон “О финансовом мониторинге” сократил перечень лиц, которые считаются членами семей. В этот перечень на сегодняшний день входят только самые близкие родственники.
По новому закону категория PEP – это пожизненный статус после увольнения, тогда как ранее лицо оставалось публичным деятелем в течение трех лет после увольнения с должности.
Как отмечается в сообщении НБУ, операции PEP тщательно проверяются, поскольку в мире есть страны с ненадлежащим соблюдением демократических принципов, высоким уровнем коррупции и подкупа чиновников. Именно поэтому были введены особые подходы к финмониторингу их операций.
PEP при открытии счета в банке должен самостоятельно указать в опроснике свой статус. Со своей стороны банк должен проверить такую информацию. Затем работник банка устанавливает источники происхождения состояния, денежных средств, получает разрешение руководства на открытие счета такому клиенту. Для выявления PEP можно использовать публичные базы, рассказали в НБУ.
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