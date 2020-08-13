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Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерей

Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерей

О пенсионном возрасте для многодетных матерей и других льготных категорий рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала “Украина 24”.

“У нас есть льгота для матерей, у которых есть пять и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет. Такая же льгота есть для матерей детей-инвалидов, получивших инвалидность в возрасте до 6 лет. Эти категории раньше идут на пенсию”, – сказал он.

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При этом есть особенности начисления пенсий для многодетных матерей, добавил Шамбир.

“Также для многодетных семей начисляется на каждого ребенка… учитывается стаж по уходу до трех лет, за это платятся взносы в Пенсионный фонд государством. Есть свои особенности при учете зарплаты. Эти вопросы учли ограничения, которые могут быть у таких матерей”, – рассказал он.

Справка Finance.ua:

  • Как отмечается на сайте Пенсионного фонда, матерям, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, органами Пенсионного фонда назначается пенсия за особые заслуги перед Украиной в размере от 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (при наличии 5-х детей) – до 40% этого минимума (при наличии 10 детей и более).
  • Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, удостоверяющих личность и подтверждающих приобретенный ею страховой стаж, подаются документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста. При этом, факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.
  • В случае обращения за пенсией отца, которым осуществлялось воспитание пятерых или более детей, в обязательном порядке прилагается заявление матери о согласии относительно назначения пенсии отцу или документы, подтверждающие ее отсутствие. Эти же положения досрочного выхода на пенсию по возрасту касаются матерей и родителей детей с инвалидностью.

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По материалам Сегодня
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