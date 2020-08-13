Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерей

О пенсионном возрасте для многодетных матерей и других льготных категорий рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала “Украина 24”.

“У нас есть льгота для матерей, у которых есть пять и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет. Такая же льгота есть для матерей детей-инвалидов, получивших инвалидность в возрасте до 6 лет. Эти категории раньше идут на пенсию”, – сказал он.

Читайте также: Как подтвердить стаж для пенсии

При этом есть особенности начисления пенсий для многодетных матерей, добавил Шамбир.

“Также для многодетных семей начисляется на каждого ребенка… учитывается стаж по уходу до трех лет, за это платятся взносы в Пенсионный фонд государством. Есть свои особенности при учете зарплаты. Эти вопросы учли ограничения, которые могут быть у таких матерей”, – рассказал он.

Справка Finance.ua:

Как отмечается на сайте Пенсионного фонда, матерям, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, органами Пенсионного фонда назначается пенсия за особые заслуги перед Украиной в размере от 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (при наличии 5-х детей) – до 40% этого минимума (при наличии 10 детей и более).

Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, удостоверяющих личность и подтверждающих приобретенный ею страховой стаж, подаются документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста. При этом, факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

В случае обращения за пенсией отца, которым осуществлялось воспитание пятерых или более детей, в обязательном порядке прилагается заявление матери о согласии относительно назначения пенсии отцу или документы, подтверждающие ее отсутствие. Эти же положения досрочного выхода на пенсию по возрасту касаются матерей и родителей детей с инвалидностью.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫