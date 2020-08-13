Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерей

О пенсионном возрасте для многодетных матерей и других льготных категорий рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала “Украина 24”.
“У нас есть льгота для матерей, у которых есть пять и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет. Такая же льгота есть для матерей детей-инвалидов, получивших инвалидность в возрасте до 6 лет. Эти категории раньше идут на пенсию”, – сказал он.
Читайте также: Как подтвердить стаж для пенсии
При этом есть особенности начисления пенсий для многодетных матерей, добавил Шамбир.
“Также для многодетных семей начисляется на каждого ребенка… учитывается стаж по уходу до трех лет, за это платятся взносы в Пенсионный фонд государством. Есть свои особенности при учете зарплаты. Эти вопросы учли ограничения, которые могут быть у таких матерей”, – рассказал он.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
🎉Finance.ua научился запоминать вашу языковую версиюВчера, 14:33 - 442 10
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроект5 ч. назад - 1272 8
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадки4 ч. назад - 956 7
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годВчера, 19:01 - 8225 5
monobank изменит ключевые тарифы4 ч. назад - 4968 4
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годВчера, 19:01 - 8225 5
В украинских банках растут гривневые и валютные депозитыВчера, 14:12 - 5529
monobank изменит ключевые тарифы4 ч. назад - 4968 4
Шевченко назвал последствия поднятия минимальной зарплаты до 6500 грнВчера, 21:00 - 2617 1
Альфа-Банк поздравляет с Днем Независимости Украины и дарит подарки клиентамВчера, 16:30 - 2611
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-193 ч. назад - 118
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1172 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1200 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1308 5
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2177 5