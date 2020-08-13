0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 228 0

Крупнейший в мире суверенный фонд потерял более $21 миллиарда из-за пандемии

Крупнейший в мире суверенный фонд потерял более $21 миллиарда из-за пандемии

Фонд национального благосостояния Норвегии, объем которого составляет около 1 триллиона долларов, потерял за первое полугодие нынешнего года 21,27 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В фонде объяснили, что стоимость собственных акций и объектов недвижимости упала в цене в результате пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что рынки хорошо восстановились во втором квартале, мы все еще наблюдаем большую неопределенность», – отметил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.

Отмечается, что по итогам прошлого года фонд заявил о прибыли в 180 млрд долл. на фоне роста стоимости акций.

Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он владеет долей в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.