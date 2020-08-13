Крупнейший в мире суверенный фонд потерял более $21 миллиарда из-за пандемии

Фонд национального благосостояния Норвегии, объем которого составляет около 1 триллиона долларов, потерял за первое полугодие нынешнего года 21,27 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters.
В фонде объяснили, что стоимость собственных акций и объектов недвижимости упала в цене в результате пандемии коронавируса.
«Несмотря на то, что рынки хорошо восстановились во втором квартале, мы все еще наблюдаем большую неопределенность», – отметил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.
Отмечается, что по итогам прошлого года фонд заявил о прибыли в 180 млрд долл. на фоне роста стоимости акций.
Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он владеет долей в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.
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