Крупнейший в мире суверенный фонд потерял более $21 миллиарда из-за пандемии

Фонд национального благосостояния Норвегии, объем которого составляет около 1 триллиона долларов, потерял за первое полугодие нынешнего года 21,27 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В фонде объяснили, что стоимость собственных акций и объектов недвижимости упала в цене в результате пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что рынки хорошо восстановились во втором квартале, мы все еще наблюдаем большую неопределенность», – отметил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.

Отмечается, что по итогам прошлого года фонд заявил о прибыли в 180 млрд долл. на фоне роста стоимости акций.

Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он владеет долей в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.