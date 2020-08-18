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В Украине через несколько недель вырастут налоги для ФЛП: сколько придется платить

В Украине через несколько недель вырастут налоги для ФЛП: сколько придется платить

В Украине после повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут и налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

“Единщики” II группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. С первого сентября платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

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Отметим, рост минималки впоследствии компенсирует дополнительные расходы на зарплаты, уверен финансовый аналитик Егор Комов. Как подсчитали в Минфине, грядущее повышение до 5000 грн позволит дополнительно получить в Пенсионный фонд 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

“Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение с учетом позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета”, – добавляет аналитик Егор Комов.

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По материалам Обозреватель
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