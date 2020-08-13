Грузия продлила ограничения на регулярные международные авиарейсы

Грузинские власти продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.
Об этом сообщает “Грузия Online”.
Читайте также: Ryanair сократит количество рейсов из-за роста новых случаев COVID-19 в Европе
Запрет не касается только трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.
“Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации”, – отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять чартерные рейсы, согласованные с правительством.
Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.
В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
🎉Finance.ua научился запоминать вашу языковую версиюВчера, 14:33 - 433 10
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроект5 ч. назад - 1230 8
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадки4 ч. назад - 898 7
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годВчера, 19:01 - 8125 5
monobank изменит ключевые тарифы4 ч. назад - 4773 4
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годВчера, 19:01 - 8125 5
В украинских банках растут гривневые и валютные депозитыВчера, 14:12 - 5510
monobank изменит ключевые тарифы4 ч. назад - 4773 4
Альфа-Банк поздравляет с Днем Независимости Украины и дарит подарки клиентамВчера, 16:30 - 2605
Шевченко назвал последствия поднятия минимальной зарплаты до 6500 грнВчера, 21:00 - 2599 1
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-193 ч. назад - 118
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1172 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1200 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1308 5
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2177 5