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Грузия продлила ограничения на регулярные международные авиарейсы

Грузия продлила ограничения на регулярные международные авиарейсы

Грузинские власти продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.

Об этом сообщает “Грузия Online”.

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Запрет не касается только трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

“Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации”, – отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.

В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.

По материалам Економічна Правда
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