Фонд госимущества готовится запустить онлайн-аукционы по аренде

Процедура аренды государственного имущества по новым правилам полностью готова к запуску, Фонд госимущества готовит для онлайн-аукционов более 4,2 тысячи объектов.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на первого заместителя главы Леонида Антоненко.
“К передаче в аренду уже готовим 4262 вакантных объекта – полный перечень обнародовали на сайте Фонда. Сейчас наши региональные отделения наполняют информацию об этих объектах в базу данных Фонда, а в ближайшее время все эти данные будут переданы непосредственно в Prozorro.Продажи”, – говорит Антоненко.
В Фонде напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло постановление, которым утвердило новые типовые формы договоров аренды – это последний нормативный акт, который был необходим для реализации закона об аренде. Таким образом, для запуска передачи государственного имущества в аренду на онлайн-аукционах теперь нет никаких препятствий.
Антоненко добавил, что, учитывая все требования законодательства, максимальный срок от принятия решения о включении объекта аренды в Перечень соответствующего типа по заявлению потенциального арендатора до обнародования в электронной торговой системе объявления об аукционе составляет 20 рабочих дней.
Аукцион должен происходить в течение 20-35 календарных дней с момента опубликования объявления в ЕТС. А договор аренды определенного объекта должны заключить в срок от 80 до 140 дней.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
🎉Finance.ua научился запоминать вашу языковую версиюВчера, 14:33 - 313 7
Стало известно, кто будет разрабатывать экономическую стратегию Украины до 2030 годаВчера, 10:12 - 1021 6
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»Вчера, 08:02 - 4028 4
ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счетаВчера, 16:04 - 2106 3
Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - СытникВчера, 21:34 - 257 2
В украинских банках растут гривневые и валютные депозитыВчера, 14:12 - 4967
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годВчера, 19:01 - 4865 2
Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долговВчера, 12:00 - 2605
Альфа-Банк поздравляет с Днем Независимости Украины и дарит подарки клиентамВчера, 16:30 - 2179
Шевченко назвал последствия поднятия минимальной зарплаты до 6500 грнВчера, 21:00 - 2114 1
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1111 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1174 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1283 5
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2155 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1239