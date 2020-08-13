Гостинично-ресторанный бизнес до сих пор не оправился от кризиса (исследование)

В каждой пятой организации HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) считают, что кризис в самом разгаре, но закончится в конце лета. 12,7% компаний ожидают, что кризис будет и в 2021 году.

Об этом “свидетельствует” масштабное исследование HoReCa-отрасли, проведенное robota.ua. В опросе приняли участие 55 компаний.

Вакансии. В каждой пятой организации заморозили набор полностью. 16,4% компаний открывают новые вакансии, но осторожно. В 7,3% ситуация с вакансиями “докарантинная”. Это означает, что несмотря на то, что карантинные ограничения смягчены, бизнес HoReCa все еще не может выйти на докарантинные объемы. Поэтому потребности в новых сотрудниках практически не возникает.

Желаемая зарплата:

почти половина кандидатов хотят получать мартовскую заработную плату;

18,2% кандидатов, по наблюдениям работодателей, уменьшили зарплатные ожидания;

10,9% — увеличили.

Половина компаний сохранила “докарантинные” предложения кандидатам. В то же время каждая пятая организация была вынуждена предложить кандидатам меньшие суммы, чем в начале карантина; 7,3% — предлагают больше.

Почти в половине организаций зарплаты сотрудников не изменились. В то же время 15% компаний немного уменьшили зарплаты; 13,3% — немного повысили. Отменили/уменьшили бонусы сотрудникам 6,7% компаний.

Что делают с незагруженным персоналом:

почти четверть компаний отправляют незагруженных работников в отпуск за свой счет;

переводят таких сотрудников на частичную занятость 21,3% компаний;

также среди мероприятий — переквалификация на другие специальности (13,9%);

увольняют или уменьшают доходы (по 10,2%);

отправляют в отпуск за счет компании (5,6%).

Как работники оценивают личный доход:

значительно уменьшился – 28,6%;

доход немного уменьшился – 27%;

зарплата не изменилась – 17,5%;

отменили или уменьшили бонусы и другие “плюшки” – 9,5%;

не работают вообще – 4,8%;