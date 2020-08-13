Гостинично-ресторанный бизнес до сих пор не оправился от кризиса (исследование)

В каждой пятой организации HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) считают, что кризис в самом разгаре, но закончится в конце лета. 12,7% компаний ожидают, что кризис будет и в 2021 году.
Об этом “свидетельствует” масштабное исследование HoReCa-отрасли, проведенное robota.ua. В опросе приняли участие 55 компаний.
Вакансии. В каждой пятой организации заморозили набор полностью. 16,4% компаний открывают новые вакансии, но осторожно. В 7,3% ситуация с вакансиями “докарантинная”. Это означает, что несмотря на то, что карантинные ограничения смягчены, бизнес HoReCa все еще не может выйти на докарантинные объемы. Поэтому потребности в новых сотрудниках практически не возникает.
Желаемая зарплата:
Половина компаний сохранила “докарантинные” предложения кандидатам. В то же время каждая пятая организация была вынуждена предложить кандидатам меньшие суммы, чем в начале карантина; 7,3% — предлагают больше.
Почти в половине организаций зарплаты сотрудников не изменились. В то же время 15% компаний немного уменьшили зарплаты; 13,3% — немного повысили. Отменили/уменьшили бонусы сотрудникам 6,7% компаний.
Что делают с незагруженным персоналом:
Как работники оценивают личный доход:
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