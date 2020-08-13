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Гостинично-ресторанный бизнес до сих пор не оправился от кризиса (исследование)

Гостинично-ресторанный бизнес до сих пор не оправился от кризиса (исследование)

В каждой пятой организации HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) считают, что кризис в самом разгаре, но закончится в конце лета. 12,7% компаний ожидают, что кризис будет и в 2021 году.

Об этом “свидетельствует” масштабное исследование HoReCa-отрасли, проведенное robota.ua. В опросе приняли участие 55 компаний.

Вакансии. В каждой пятой организации заморозили набор полностью. 16,4% компаний открывают новые вакансии, но осторожно. В 7,3% ситуация с вакансиями “докарантинная”. Это означает, что несмотря на то, что карантинные ограничения смягчены, бизнес HoReCa все еще не может выйти на докарантинные объемы. Поэтому потребности в новых сотрудниках практически не возникает.

Желаемая зарплата:

  • почти половина кандидатов хотят получать мартовскую заработную плату;
  • 18,2% кандидатов, по наблюдениям работодателей, уменьшили зарплатные ожидания;
  • 10,9% — увеличили.

Половина компаний сохранила “докарантинные” предложения кандидатам. В то же время каждая пятая организация была вынуждена предложить кандидатам меньшие суммы, чем в начале карантина; 7,3% — предлагают больше.

Почти в половине организаций зарплаты сотрудников не изменились. В то же время 15% компаний немного уменьшили зарплаты; 13,3% — немного повысили. Отменили/уменьшили бонусы сотрудникам 6,7% компаний.

Что делают с незагруженным персоналом:

  • почти четверть компаний отправляют незагруженных работников в отпуск за свой счет;
  • переводят таких сотрудников на частичную занятость 21,3% компаний;
  • также среди мероприятий — переквалификация на другие специальности (13,9%);
  • увольняют или уменьшают доходы (по 10,2%);
  • отправляют в отпуск за счет компании (5,6%).

Как работники оценивают личный доход:

  • значительно уменьшился – 28,6%;
  • доход немного уменьшился – 27%;
  • зарплата не изменилась – 17,5%;
  • отменили или уменьшили бонусы и другие “плюшки” – 9,5%;
  • не работают вообще – 4,8%;
  • немного улучшился – 4,8%.
По материалам Finance.UA
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