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День финансов, 17 августа: проверки «по конвертам», вето от Зеленского, хорошие новости для медиков

Понедельник, 17 августа, начнем с хороших новостей:

Finance.ua научился запоминать вашу языковую версию. Информационный портал — это большой труд не только редакторов и журналистов, но и тех, кто стоит за созданием технической стороны сайта — команды разработчиков.

Они ежедневно трудятся, чтобы сделать портал Finance.ua максимально удобным для читателей. Так, благодаря их работе, Finance.ua уже научился запоминать языковую версию пользователя.

Все ради экономической стратегии. Около 60 компаний и не менее 30 аналитических центров объединились в Центр экономического восстановления, на базе которого будет разрабатываться Национальная экономическая стратегия нашей страны до 2030 года. Дорожную карту обещают обнародовать в ближайшее время.

Спокойствие Шевченко. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко опроверг слухи о том, что НБУ запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его словам, эти опасения не сбылись и о них следует забыть. Он обратил внимание, что у банков сейчас избыточная ликвидность, которой достаточно не только для выполнения всех клиентских платежей и обязательств перед вкладчиками, но и для инвестиций.

Вето Зеленского и валютная ипотека. Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным. «Анализ закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины», – говорит Зеленский.

ГНС вновь «начнет охоту» на зарплаты в конвертах. Из-за карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19 и мораторием на проведение проверок, некоторые недобросовестные субъекты хозяйствования официально не трудоустраивают наемных работников. С 1 сентября ГНС обещает возобновить трудовые проверки.

Медики начнут получать больше с 1 января. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал очередное повышение зарплаты медицинским работникам не только с 1 сентября 2020 года, но и с 1 января 2021 года. Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медработников в стране недостаточен и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен. Кто же против?

В продолжение темы с зарплатами, Госстат обнародовал интересную статистику с зарплатами украинцев. Нет ничего необычного, что в июне 2020 года самый распространенный уровень зарплаты украинцев – от минимальной 4 723 грн до 6 000 грн. Многие из нас понимают почему (если нет, вернитесь к новости о ГНС). А вот на втором месте – от 8 000 до 10 000 грн. Более 25 000 получают только 6,6%.

И напоследок хотим с вами поделиться не менее хорошим (чем новости выше) видео от наших коллег с Youtube-канала Finance.ua. В нем узнаете, как получить денежную компенсацию вместо «пакета малыша», которые временно отсутствуют во многих роддомах Украины.

По материалам Finance.UA
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