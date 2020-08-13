Межбанк: интервенции НБУ спасали гривну от проседания

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично и позитивно как для нацвалюты, так и для Нацбанка. Гривна укрепилась относительно доллара на 8 копеек с 27,31/27,33 до 27,235/27,255 гривен, а НБУ несколько раз появлялся на межбанке с выкупом излишка предложения доллара плавно снизив при этом свои ценники с 27,30 гривен до 27,25 к концу сессии.

Чувствовалось, что клиентам нужна гривна (в основном для расчетов с бюджетом и авансовых выплат персоналу за первую половину августа) и на фоне активного предложения валютной выручки экспортерами – особого спроса на валюту не наблюдалось.

Это привело к тому, что покупатели привередничали и занижали свои котировки, а продавцам худо-бедно приходилось с этим мириться. Если бы не регулятор с его интервенциями, котировки просели бы еще ниже к цели как минимум 27,20 гривен за доллар к концу дня.

Фактически НБУ сейчас является главным союзником что для доллара, что для евро в деле недопущения их активного сползания на межбанке к цели в 27 гривен по доллару и порядка 32 гривен по евро.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,31/27,33 гривен доллар к 11 часам просел до 27,30/27,32 гривен. Предложение превышало спрос и сразу после 11 часов НБУ уже успел выкупить $20 млн по 27,30 гривен. Но это не успокоило ситуацию, котировки продолжали снижаться. Немного выждав, на рынке появилось несколько крупных покупателей,которые без лишнего шума покупали валюту около уровня по 27,29 гривен, что тоже несколько поддерживало курс доллара. Но уже к 12 часам их объемы покупок стали снижаться и на обед дилеры уже ушли при уровнях 27,285/27,3050 гривен.

После обеда предложение активно превышало спрос и даже новый выход НБУ с покупкой доллара по 27,25 гривен не особо спас ситуацию. Если в 14:00 котировки еще находились на отметке 27,275/27,295 гривен, то к 16 часам они провалились до 27,24/27,26 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,235/27,255.

Общий настрой на межбанке явно к концу сессии сохранился позитивным для гривны и чувствовалось, что если бы не действия НБУ – курс просел бы еще больше.

Главные события 17 августа на межбанке:

Доллар подешевел на 8 копеек — с утренних 27,31/27,33 гривен до 27,235/27,255 к концу дня;

НБУ как минимум дважды появлялся на рынке с интервенциями через Matching и купил по оценкам участников рынка не менее $40-70 млн, плавно снизив свои ценники с 27,30 до 27,25 гривен;

как минимум дважды появлялся на рынке с интервенциями через Matching и купил по оценкам участников рынка не менее $40-70 млн, плавно снизив свои ценники с 27,30 до 27,25 гривен; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3109 гривен, а официальный на 18 августа установлен на отметке 27,3061 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,27 / 27,29

евро – 32,32 / 32,35

российский рубль – 0,3705 / 0,3709

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1867 / 1,1869

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