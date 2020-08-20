Китайская копия Tesla Model X превзошла оригинальный электромобиль (фото)

Китайский производитель “Human Horizons” продемонстрировал свой первый электрокар.

Компания создала электрокроссовер HiPhi X, концепт которого показали в прошлом году. Интересно то, что в названии есть также аналогия с Tesla Model X.

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Невозможно не обратить внимание на задние двери автомобиля, которые являются комбинацией дверей Rollse-Royce и “крыльев чайки”, как у Mercedes 300 SL. Впрочем, к сожалению, еще трудно судить, насколько они будут лучше дверей “крылья сокола” электрокара Илона Маска.



Фото: MMR

Впрочем, различий между концептом и представленным автомобилем почти нет. Длина HiPhi X достигает 5,2 метра. Салон содержит 6 сидений, которые распределены в три ряда. Первые два ряда оснащены функциями обогрева, массажа и вентиляции. Единственным отличием от концепта являются зеркала заднего вида вместо камер.



Фото: MMR

В частности, увы, информации о двигателе тоже нет, хотя известно, что транспорт будет предлагаться с задним приводом и полным. Батарея с емкостью 96 кВтч и обеспечивает запас хода в 610 км. Стоит обратить внимание на то, что транспорт будет оборудован функцией полуавтономного вождения 3-го уровня.



Фото: MMR