За две недели августа украинцы сняли на кассах сетевых торговых точек почти 4 млн грн наличных

За первые две недели после запуска ПриватБанком услуги “наличные на кассе” на кассах магазинов украинцы сняли 3,9 млн грн наличных.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч. В среднем украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом средний чек покупки у пользователей этой услуги составляет 85 грн”, – говорится в сообщении.
Как снять наличные на кассе:
Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом ПИН-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.
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