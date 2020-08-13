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За две недели августа украинцы сняли на кассах сетевых торговых точек почти 4 млн грн наличных

За две недели августа украинцы сняли на кассах сетевых торговых точек почти 4 млн грн наличных

За первые две недели после запуска ПриватБанком услуги “наличные на кассе” на кассах магазинов украинцы сняли 3,9 млн грн наличных.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч. В среднем украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом средний чек покупки у пользователей этой услуги составляет 85 грн”, – говорится в сообщении.

Как снять наличные на кассе:

  • покупателю необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные;
  • после подтверждения операции вводом ПИН-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом ПИН-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа ПриватБанк расширил возможности услуги “Наличные на кассе” – получение денег с банковских карт на кассах торговых точек – в магазинах национальных сетей Сильпо, Фора и VARUS.
  • Для Украины сервис новый, но он уже давно пользуется популярностью в 60 странах мира.

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По материалам Finance.UA
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