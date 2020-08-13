Facebook объединит чаты Instagram и Messenger в последующих обновлениях

Компания Facebook тестирует интеграцию чатов Instagram и Messenger. На это обратили внимание редакторы издания The Verge: пользователи устройств iOS и Android в США получили соответствующие уведомление в приложении Instagram.

На экране обновления предлагается нажать клавишу «Обновить». Как только пользователь это сделает, обычный значок DM в правом верхнем углу Instagram будет заменен логотипом Facebook Messenger.

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«В Instagram появился новый способ обмена сообщениями со списком функций, включающим «новый красочный вид для ваших чатов», больше смайликов-реакций, функцию смахивания для ответа и «чат с друзьями, которые используют Facebook» — такое сообщение появилось на экране обновления приложения Instagram.



Фото: The Verge

В The Verge отметили, что чаты в Instagram стали красочней, а сообщения отправителя меняют цвет при прокрутке, как и в Facebook. При этом сама функция пока что не работает, отправить сообщения пользователям Facebook из Instagram нельзя.

О планах унификации платформ Messenger, Instagram и WhatsApp компания заявила еще в 2019 году. Таким образом, пользователи смогут общаться между собой не переключаясь между мессенджерами. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также заявил о желании внедрить в систему сквозное шифрование.