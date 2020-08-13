Ryanair анонсировал пятый маршрут из аэропорта Борисполь в Италию

Ryanair официально анонсировал планы по запуску пятого маршрута из аэропорта Борисполь в Италию в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает Avianews.

С 28 марта лоу-кост намерен полететь из Киева в Неаполь. Фактическим оператором выступит Malta Air — это 100% дочка Ryanair.

Расписание:

авиакомпания будет обслуживать линию три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

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Цены на билеты:

от 52 евро в одну сторону;

включают перевозку маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Киев-Неаполь станет 18 направлением лоу-коста из Украины в Италию. Маршрутная сеть Ryanair включает рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим, из Львова в Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин, Венецию, из Одессы в Болонью, Бергамо, Рим, из Харькова в Бергамо.

Согласно договоренностям авиационных властей Украины и Италии, в июле они сняли все ограничения на полеты между странами. Это позволит авиакомпаниям обеих сторон выполнять неограниченное число рейсов по любым маршрутам.

В рамках этой либерализации о намерении открыть 17 маршрутов из Украины в города Италии также объявил Wizz Air.