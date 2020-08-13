0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Сильвестр Сталлоне решил продать Cadillac за $350 тысяч (фото)

Сильвестр Сталлоне решил продать Cadillac за $350 тысяч (фото)

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу личный внедорожник Cadillac Escalade в модификации ESV 2019 года выпуска за 350 тысяч долларов, сообщает Мотор со ссылкой на калифорнийское автомобильное ателье Becker Automotive Design.

Читайте также: Cadillac представил новый внедорожник

Как отмечает издание, Cadillac Escalade ESV представляет собой внедорожник с увеличенной колесной базой.


Фото: beckerautodesign.com

Однако по желанию актера, сотрудники Becker Automotive Design увеличили длину автомобиля еще на 50,8 сантиметра. В результате модификации, длина автомобиля составила более шести метров.

Салон модифицированного Escalade выполнен из высококачественной белой кожи. Кроме того, внутри автомобиля разместили массажные кресла, 43-дюймовый телевизор, складные столики из натурального дерева, а также электрические оконные шторы, мини-бар и аудиосистему с сенсорным управлением.


Фото: beckerautodesign.com

Под капотом Cadillac Escalade установлен 6-литровый V8 мощностью 426 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Судя по пробегу, который составляет всего 1 тысячу 609 километров, Сталлоне практически не использовал огромный внедорожник, чаще отдавая предпочтение спортивным автомобилям.


Фото: beckerautodesign.com

По словам актера, он принимал непосредственное участие в проектировании интерьера роскошного автомобиля.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.