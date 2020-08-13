Сильвестр Сталлоне решил продать Cadillac за $350 тысяч (фото)

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу личный внедорожник Cadillac Escalade в модификации ESV 2019 года выпуска за 350 тысяч долларов, сообщает Мотор со ссылкой на калифорнийское автомобильное ателье Becker Automotive Design.
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Как отмечает издание, Cadillac Escalade ESV представляет собой внедорожник с увеличенной колесной базой.
Фото: beckerautodesign.com
Однако по желанию актера, сотрудники Becker Automotive Design увеличили длину автомобиля еще на 50,8 сантиметра. В результате модификации, длина автомобиля составила более шести метров.
Салон модифицированного Escalade выполнен из высококачественной белой кожи. Кроме того, внутри автомобиля разместили массажные кресла, 43-дюймовый телевизор, складные столики из натурального дерева, а также электрические оконные шторы, мини-бар и аудиосистему с сенсорным управлением.
Фото: beckerautodesign.com
Под капотом Cadillac Escalade установлен 6-литровый V8 мощностью 426 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Судя по пробегу, который составляет всего 1 тысячу 609 километров, Сталлоне практически не использовал огромный внедорожник, чаще отдавая предпочтение спортивным автомобилям.
Фото: beckerautodesign.com
По словам актера, он принимал непосредственное участие в проектировании интерьера роскошного автомобиля.
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