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Кого оштрафуют за фискальный чек без обязательных реквизитов

Кого оштрафуют за фискальный чек без обязательных реквизитов

Документ не является расчетным при отсутствии в нем хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также несоблюдении сферы его назначения.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

Если в ходе проверки факта, в частности невыдачи (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте такого к субъекту хозяйствования применяются финансовые санкции:

  • совершенное впервые – 10% стоимости проданных с нарушениями, установленными настоящим пунктом, товаров (работ, услуг);
  • за каждое последующее совершенное нарушение – 50% стоимости проданных с нарушениями, установленными настоящим пунктом, товаров (работ, услуг).

Кого и на сколько оштрафуют. За нарушение требований Закона должностные лица и работники торговли, общественного питания и сферы услуг, привлекаются контролирующими органами к административной ответственности:

  • к лицам, которые проводят расчетные операции с нарушением порядка проведения расчетов, применяется штраф в размере от двух до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (34 до 85 грн);
  • на должностных лиц – от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн).

Повторные нарушения в течение года влекут наложение штрафа на лиц, которые проводят расчетные операции, от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн) и на должностных лиц – от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).

По материалам Finance.UA
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