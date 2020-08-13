Самый большой 3D-принтер Европы "напечатал" первый дом (видео)

Бельгийская компания Kamp C окончила строительство первого двухэтажного дома с использованием технологии 3D-печати.
Об этом сообщает Cnet.
Печать была осуществлена с помощью крупнейшего в Европе цементного принтера BOD2 компании COBOD (Construction of Buildings on Demand – конструирование домов на заказ) в течение 15 дней, а построен дом за несколько месяцев, с учетом графика обучения студентов, которые работали над проектом.
Строительство началось в ноябре 2019 года, когда принтер разместили на строительной площадке и собрали с помощью крана. После запуска BOD2 работает полностью автономно, однако один человек за компьютером должен следить за процессом работы.
В компании Kamp C планируют в будущем сдавать “напечатанный” дом в аренду под офисные помещения, а возможно, и как жилье. Сейчас же его могут осмотреть все желающие.
Kamp C также сообщила, что одна из компаний-партнеров разрабатывает способ строительства бассейнов с помощью 3D-печати.
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