Самый большой 3D-принтер Европы "напечатал" первый дом (видео)

Бельгийская компания Kamp C окончила строительство первого двухэтажного дома с использованием технологии 3D-печати.

Об этом сообщает Cnet.

Печать была осуществлена с помощью крупнейшего в Европе цементного принтера BOD2 компании COBOD (Construction of Buildings on Demand – конструирование домов на заказ) в течение 15 дней, а построен дом за несколько месяцев, с учетом графика обучения студентов, которые работали над проектом.

Строительство началось в ноябре 2019 года, когда принтер разместили на строительной площадке и собрали с помощью крана. После запуска BOD2 работает полностью автономно, однако один человек за компьютером должен следить за процессом работы.

В компании Kamp C планируют в будущем сдавать “напечатанный” дом в аренду под офисные помещения, а возможно, и как жилье. Сейчас же его могут осмотреть все желающие.

Kamp C также сообщила, что одна из компаний-партнеров разрабатывает способ строительства бассейнов с помощью 3D-печати.