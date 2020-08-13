🎉Finance.ua научился запоминать вашу языковую версию

Информационный портал — это большой труд не только редакторов и журналистов, но и тех, кто стоит за созданием технической стороны сайта — команды разработчиков. Они ежедневно трудятся, чтобы сделать портал Finance.ua максимально удобным для читателей.

Так, благодаря их работе, Finance.ua научился запоминать языковую версию пользователя. И вам больше не потребуется постоянно выбирать язык.

Что это значит: при повторном посещении Finance.ua будет открываться та версия сайта, которую выбирали прежде. 🎉

Удобно! Команда разработки пообещала на этом не останавливаться. Готовим для вас еще множество небольших… и больших обновлений и улучшений.

Рассчитывайте на Finance.ua!