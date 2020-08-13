По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,125 млн и 32,362 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,39-27,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 66,487 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,4000 – 2 222
27,4000 – 10 000
27,3800 – 4 500
27,3600 – 20 000
27,3600 – 23 000
27,3600 – 30 000
27,3600 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,3700 – 6 000
27,3800 – 10 000
27,3800 – 10 000
27,3800 – 30 000
27,3900 – 120 000
27,3900 – 30 000
27,3900 – 21 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3989 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3441 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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