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Шевченко рассказал о перспективах приватизации госбанков

Шевченко рассказал о перспективах приватизации госбанков

Стратегия развития госбанков будет дорабатываться, но в целом она остается прежней. Есть план по общему снижению доли государства в банковском секторе.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина.

“Мы будем поддерживать дальнейшую приватизацию госбанков. 60% доли государства на рынке – это не нормально. Эта доля – следствие кризиса, но для нашей банковской системы она слишком велика”, – сказал он.

При этом он отметил, что развитие и продолжение реформы корпоративного управления равно качественной структуре активов и прибыльности работы государственных банков.

“Это очень важный элемент на пути к дальнейшей приватизации. Без прозрачной системы управления инвесторы не приходят”, – подчеркнул Шевченко.

По его словам, сегодня по-прежнему ближе всех к частичной приватизации “Укргазбанк” в сделке с IFC. Это стало следствием того, что независимые директора в наблюдательном совете появились в банке в 2015 году, когда ни в одном законодательном акте о них не было даже упоминания.

“Мы продолжаем работу – в меморандуме с МВФ есть обязательство Украины по выполнению условий для вхождения ЕБРР в капитал “Ощадбанка”. Но там предстоит много работы. Для того чтобы эта работа переросла в практическую плоскость, банк должен получить председателя правления” – сказал он.

Шевченко также отметил, что в “Укрэксимбанке” сформирована хорошая команда и на уровне наблюдательного совета, и на уровне правления.

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По материалам РБК-Украина
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