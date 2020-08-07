День финансов, 14 августа: дело «черных риелторов», «акционные» купоны аферистов, планы по «минималке»

Пятницу, 14 августа, можно назвать днем разоблачений.
В Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн. По предварительным данным следствия, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.
Более чем 200 млн. Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении «черных риелторов». Указанная группа действовала на территории Киева с конца 2017 года по август 2019 года. Досудебным расследованием установлено, что организаторы преступлений создали филиал коммунального предприятия и даже были аккредитованы Министерством юстиции Украины.
СБУ разоблачила «схемы» занижения стоимости импорта. Служба безопасности Украины уличила ряд отечественных компаний экспресс-доставки в многомиллионном уклонении от уплаты таможенных пошлин и платежей. По данным досудебного следствия, несколько ключевых операторов рынка в течение 2017-2020 годов нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары под видом экспресс-отправлений.
Аферистов с «акционными» купонами также разоблачили. В Киеве мужчина и женщина подходили к пенсионерам на улице и предлагали принять участие в акции от одного из столичных супермаркетов. Людям говорили: чтобы получить акционные купоны и бесплатную бытовую технику, необходимо доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие средств.
Тем временем… 🕵️♂️
Кличко «разоблачил» ситуацию с Covid-19 в столице и рассказал, что поменяется с 17 августа. С понедельника в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности. Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысило 50%, и составляет сегодня 52,2%.
А Зеленский «разоблачил» поэтапное повышение минималки. Президент Украины заявил, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн – это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения. Второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И в течение 2021 года третья часть – до 6,5 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1712 8
Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области6 ч. назад - 509 7
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни8 ч. назад - 657 5
Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года4 ч. назад - 501 4
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии10 ч. назад - 2565 3
Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий6 ч. назад - 4198 1
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии10 ч. назад - 2565 3
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1712 8
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн10 ч. назад - 1512 2
Тестировщики Starlink рассказали о реальной скорости интернета от Илона Маска18 ч. назад - 1498 1
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 532
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 899 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1065 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1883 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1058