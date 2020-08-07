Если попался некачественный товар: эксперт дал совет, как вернуть деньги

Если не вернули деньги за некачественные продукты в магазине, можно на него пожаловаться и инициировать проверку.
Об этом рассказал в эфире “Украина 24” исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
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“Если на месте вам не хотят возвращать деньги, то вы сразу же, не уходя из магазина, звоните на горячую линию сети и сообщайте о проблеме — что завезена некачественная партия товара — и просите, чтобы провели служебное расследование по этому поводу, и просите, чтобы решили этот вопрос (с возвратом вашего товара. – Ред.)”, – сообщил Несмиянов.
По его словам, центральный офис не будет прикрывать местный.
“А локальные магазины часто этим играются и думают, что покупатель – истеричка и идти навстречу не надо. Но закон на вашей стороне и позволяет вам вернуть товар”, — сказал он.
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