Apple запатентовала планшет будущего с проекцией клавиатуры на стол

Apple запатентовала любопытное устройство. Это планшет будущего, вероятно iPad Pro, с проекцией клавиатуры на стол.
Мобильное устройство нового поколения имеет периферийную рамку, которая поддерживает дисплей и включает в себя множество проекторов, способных воссоздавать клавиатуру на вторичной поверхности.
Читайте также: Apple обновила операционную систему
Стоит отметить, что Apple добавила описание технологии в уже существующий патент. Примерное устройство планшета с рамкой можно посмотреть на рисунке:
Схема: Internet.ua
Девайс будет похож на футуристический ноутбук, у которого вместо физической клавиатуры основание представлено в виде виртуальной. Для активации режима ноутбука нужно будет лишь открыть специальную рамку.
Помимо проекторов в неё также могут быть вмонтированы датчики движения, которые будут отслеживать руки пользователя. По идее, он сможет вводить текст, стуча пальцами прямо по столу. В принципе, вместо клавиатуры проецироваться могут любые изображения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всегоВчера, 11:10 - 3579 8
Белорусы выиграли тендер на ремонт украинских дорогПозавчера, 20:42 - 921 4
Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ждать от курса гривныВчера, 10:02 - 5390 3
Рынок газа для населения: как правильно менять поставщикаВчера, 12:12 - 2029 2
Повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен – экспертыПозавчера, 21:00 - 1764 2
Как узнать размер пенсии и страховой стаж: в Пенсионном фонде дали советВчера, 17:12 - 17913
Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ждать от курса гривныВчера, 10:02 - 5390 3
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всегоВчера, 11:10 - 3579 8
Рынок газа для населения: как правильно менять поставщикаВчера, 12:12 - 2029 2
Пенсионеры по «выслуге лет» могут получить 10 пенсий за разВчера, 20:05 - 1939
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 746
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 978 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1125 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1965 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1104