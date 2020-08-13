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Apple запатентовала планшет будущего с проекцией клавиатуры на стол

Apple запатентовала планшет будущего с проекцией клавиатуры на стол

Apple запатентовала любопытное устройство. Это планшет будущего, вероятно iPad Pro, с проекцией клавиатуры на стол.

Мобильное устройство нового поколения имеет периферийную рамку, которая поддерживает дисплей и включает в себя множество проекторов, способных воссоздавать клавиатуру на вторичной поверхности.

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Стоит отметить, что Apple добавила описание технологии в уже существующий патент. Примерное устройство планшета с рамкой можно посмотреть на рисунке:


Схема: Internet.ua

Девайс будет похож на футуристический ноутбук, у которого вместо физической клавиатуры основание представлено в виде виртуальной. Для активации режима ноутбука нужно будет лишь открыть специальную рамку.

Помимо проекторов в неё также могут быть вмонтированы датчики движения, которые будут отслеживать руки пользователя. По идее, он сможет вводить текст, стуча пальцами прямо по столу. В принципе, вместо клавиатуры проецироваться могут любые изображения.

По материалам Internet.ua
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