Huawei запатентовала складной смартфон с дополнительным экраном

Недавно в Сети появился новый патент Huawei, в котором подробно описывается новый складной смартфон, который поставляется со стилусом и дополнительным дисплеем. Поскольку недавно был запущен Samsung Galaxy Z Fold 2, это может быть ответом Huawei как Mate X2.
Еще в 2019 году Huawei подала заявку на патент на дизайн в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности), который был одобрен и опубликован ранее сегодня (14 августа 2020 года). Примечательным аспектом складного смартфона является то, что он оснащен стилусом и дополнительным дисплеем рядом с основным экраном, который соответствует дизайну складывания внутрь.
Глядя на подробные изображения, предоставленные LetsGoDigital, можно увидеть, что лицевые панели вокруг основного экрана тонкие, в том числе и рядом с дополнительным дисплеем. Этот дополнительный дисплей узкий и длинный, покрывает всю длину с левой стороны и имеет два выреза для системы с двумя фронтальными камерами. Вся эта установка немного приподнята, что дает место для стилуса.
Фото: LetsGoDigital
На задней панели можно найти четыре камеры. В то время как вспомогательный дисплей и модуль камеры довольно толстые, часть с гибким дисплеем довольно тонкая. Это позволяет складывать устройство вплоть до вспомогательного дисплея, совпадая по общей толщине в сложенном состоянии.
Примечательно, что на устройстве не видно никаких физических кнопок, что может свидетельствовать о функциональности его меньшего дисплея.
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