Укрэнерго за полгода получила 18 млрд грн убытков, но доход при этом вырос всемеро

Чистый убыток НЭК Укрэнерго в первом полугодии 2020 года составил 18,03 млрд грн против прибыли в размере 1,765 млрд грн за аналогичный период 2019 года. При этом чистый доход предприятия вырос в семь раз — до 25,3 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2019 года.
Об этом свидетельствует финансовый отчет компании.
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Также в первом полугодии компания получила 16,76 млрд грн валового убытка против 2,09 млрд грн валовой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Укрэнерго получила 1,86 млрд грн, что на 20,5% меньше, чем в 2018-ом.
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