Четкие условия депозитов и кредитов: НБУ предлагает изменить правила договоров (инфографика)

Национальный банк разработал и предлагает к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Главная цель новых требований – потребитель должен четко понимать содержание договора, свои права и обязательства по нему.

Договор должен содержать:

полную и понятную информацию об услуге;

основные характеристики;

порядок внесения изменений в тарифы;

перечень дополнительных услуг;

права и обязательства клиента;

последствия невыполнения условий договора.

Существующие проблемы. Обращение граждан в Национальный банк свидетельствуют, что есть несколько основных проблем в договорах между банками и клиентами:

замалчивание прав клиента, например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесения изменений в него;

нераскрытие должным образом последствий невыполнения условий договора;

определение финансовыми учреждениями по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.

Новые требования Национального банка имеют целью исправить такие проблемы.

Также Национальный банк определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры:

запретят положения, ограничивающие возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;

дают возможность банку менять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления согласованным сторонами по каналам коммуникации;

дают право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги;

дают право банку требовать досрочного возврата кредита без определения в договоре предупреждения клиента о таком требовании;

Подробно с предложенными требованиями к договорам можно ознакомиться в проекте Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг.

Обсуждение требований продлится с 17 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года. Свои предложения можно присылать по электронной почте по адресу: Consumer.Protection@bank.gov.ua.