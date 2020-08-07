Четкие условия депозитов и кредитов: НБУ предлагает изменить правила договоров (инфографика)

Национальный банк разработал и предлагает к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Главная цель новых требований – потребитель должен четко понимать содержание договора, свои права и обязательства по нему.
Договор должен содержать:
Существующие проблемы. Обращение граждан в Национальный банк свидетельствуют, что есть несколько основных проблем в договорах между банками и клиентами:
Новые требования Национального банка имеют целью исправить такие проблемы.
Также Национальный банк определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры:
Подробно с предложенными требованиями к договорам можно ознакомиться в проекте Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг.
Обсуждение требований продлится с 17 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года. Свои предложения можно присылать по электронной почте по адресу: Consumer.Protection@bank.gov.ua.
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