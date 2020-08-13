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МВД планирует закупить 220 камер автофиксации по 820 тыс. грн за одну

МВД планирует закупить 220 камер автофиксации по 820 тыс. грн за одну

10 августа Государственное агентство инфраструктурных проектов заключило соглашение в размере 180,40 миллионов гривен с ООО «Украинские системные инновации» относительно установки камер автофиксации.

Известно, что в текущем году планируют установить 220 комплексов камер видео- и фотофиксации правонарушений. В частности, каждый комплекс обойдется бюджету в 820 тысяч гривен.

Что известно о камерах:

  • работают они как днем, так и ночью;
  • распознают украинские, российские, белорусские, молдавские номера. Также это касается номеров стран ЕС.
  • распознают номера автомобилей, которые проезжают на скорости до 240 км/ч на расстоянии 20-50 м и на трех полосах общей шириной до 10,5.

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Несмотря на высокий ценовой показатель, только за последние два месяца 50 комплексов автофиксации, установленных в Украине, оштрафовали всех правонарушителей на общую сумму 73 миллиона гривен. Если посчитать, получается, что каждая камера приносит бюджету страны около 730 тысяч гривен в месяц, в связи с чем, можно утверждать, что только за месяц стоимость камеры почти полностью окупится.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений.
  • За это время система автофиксации принесла в госбюджет почти 32 млн грн.
По материалам MMR
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