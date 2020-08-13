МВД планирует закупить 220 камер автофиксации по 820 тыс. грн за одну

10 августа Государственное агентство инфраструктурных проектов заключило соглашение в размере 180,40 миллионов гривен с ООО «Украинские системные инновации» относительно установки камер автофиксации.
Известно, что в текущем году планируют установить 220 комплексов камер видео- и фотофиксации правонарушений. В частности, каждый комплекс обойдется бюджету в 820 тысяч гривен.
Что известно о камерах:
Несмотря на высокий ценовой показатель, только за последние два месяца 50 комплексов автофиксации, установленных в Украине, оштрафовали всех правонарушителей на общую сумму 73 миллиона гривен. Если посчитать, получается, что каждая камера приносит бюджету страны около 730 тысяч гривен в месяц, в связи с чем, можно утверждать, что только за месяц стоимость камеры почти полностью окупится.
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