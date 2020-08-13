МВД планирует закупить 220 камер автофиксации по 820 тыс. грн за одну

10 августа Государственное агентство инфраструктурных проектов заключило соглашение в размере 180,40 миллионов гривен с ООО «Украинские системные инновации» относительно установки камер автофиксации.

Известно, что в текущем году планируют установить 220 комплексов камер видео- и фотофиксации правонарушений. В частности, каждый комплекс обойдется бюджету в 820 тысяч гривен.

Что известно о камерах:

работают они как днем, так и ночью;

распознают украинские, российские, белорусские, молдавские номера. Также это касается номеров стран ЕС.

распознают номера автомобилей, которые проезжают на скорости до 240 км/ч на расстоянии 20-50 м и на трех полосах общей шириной до 10,5.

Несмотря на высокий ценовой показатель, только за последние два месяца 50 комплексов автофиксации, установленных в Украине, оштрафовали всех правонарушителей на общую сумму 73 миллиона гривен. Если посчитать, получается, что каждая камера приносит бюджету страны около 730 тысяч гривен в месяц, в связи с чем, можно утверждать, что только за месяц стоимость камеры почти полностью окупится.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений.