Коммунальщики перечислили киевлянам за некачественные услуги 32 млн грн

С начала года коммунальные управляющие компании произвели перерасчет в сторону уменьшения потребителям за услуги на сумму 32 миллиона гривен.
Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, передает КГГА.
Почему сделали перерасчет:
«Производится перерасчет в случае некачественной уборки придомовой территории, лестничных клеток, технического обслуживания лифтов, обслуживания систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полива клумб и газонов, энергоснабжения лифтов», – заметил Станислав Москалевский
Также осуществлена корректировка начислений в пользу потребителей за услугу по централизованному отоплению и горячему водоснабжению исполнителями услуг КП «Киевтеплоэнерго» и ООО «Евро-Реконструкция» на сумму около 2 млн грн.
Управление осуществляло в период карантина контроль за дезинфекцией лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов, обслуживаемых КП «Управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда районов г. Киева».
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