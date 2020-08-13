Коммунальщики перечислили киевлянам за некачественные услуги 32 млн грн

С начала года коммунальные управляющие компании произвели перерасчет в сторону уменьшения потребителям за услуги на сумму 32 миллиона гривен.

Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, передает КГГА.

Почему сделали перерасчет:

основную часть перерасчета управляющие компании осуществляют самостоятельно и по обращению жильцов в случае непредоставленных или некачественно предоставленных услуг;

также в течение шести месяцев текущего года Управление (инспекция) самоуправляющегося контроля КГГА обследовала 928 жилых зданий. Управление провело 172 проверки по некачественному обслуживанию, что тоже становилось основанием для проведения перерасчета.

«Производится перерасчет в случае некачественной уборки придомовой территории, лестничных клеток, технического обслуживания лифтов, обслуживания систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полива клумб и газонов, энергоснабжения лифтов», – заметил Станислав Москалевский

Также осуществлена корректировка начислений в пользу потребителей за услугу по централизованному отоплению и горячему водоснабжению исполнителями услуг КП «Киевтеплоэнерго» и ООО «Евро-Реконструкция» на сумму около 2 млн грн.

Управление осуществляло в период карантина контроль за дезинфекцией лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов, обслуживаемых КП «Управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда районов г. Киева».

Справка Finance.ua:

Больше всего долгов за коммунальные услуги имеют потребители столицы Украины – 6,1 млрд грн.