СБУ разоблачила "схемы" занижения стоимости импорта на миллионы гривен (фото)

Служба безопасности Украины уличила ряд отечественных компаний экспресс-доставки в многомиллионном уклонении от уплаты таможенных пошлин и платежей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным досудебного следствия, несколько ключевых операторов рынка в течение 2017-2020 годов нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары под видом экспресс-отправлений. Речь идет, в частности, об импорте электронной техники, брендовой одежды и аксессуаров, дорогих автозапчастей.
Чтобы избежать растаможивания груза, перевозчики вносили в товарно-сопроводительные документы недостоверные сведения относительно его наименования и цены, а также ввозили товар мелкими партиями. По предварительным подсчетам, в результате таких действий только в 2019-2020 годах государственный бюджет недополучил 27 миллионов гривен обязательных платежей.
Отмечается, что очередной незаконный трансфер из-за границы оперативники спецслужбы обнаружили накануне в аэропорту «Борисполь». В таможенной зоне аэропорта задержана партия незадекларированных товаров из Азии более чем на 300 тысяч долларов.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов), правоохранители провели обыски по местам жительства и в офисах фигурантов дела в Киеве.
Фото: СБУ
Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях, печати юридических структур и физических лиц, вероятно задействованных в сделках, и более 1,3 миллиона гривен.
Досудебное расследование продолжается.
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