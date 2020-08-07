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Глава Xiaomi заявил о продолжении разработки собственных процессоров

Глава Xiaomi заявил о продолжении разработки собственных процессоров

Первое поколение «домашних» чипов линейки Surge Xiaomi представила три года назад, но ажиотаж вокруг разработки фирменных процессоров со временем стих. Впрочем, компания не планирует отказываться от выпуска мобильных платформ и продолжает работу в этом направлении — об этом уже сообщил её основатель.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, отвечая на вопросы журналистов касательно судьбы линейки процессоров Surge, заявил, что компания не отказывается от дальнейшего развития собственной платформы и делает всё возможное, чтобы не разочаровать фанатов бренда. Он также заверил, что компания поделится новой информацией о разработке, когда ей будет что анонсировать.

Каких-либо технических деталей, связанных со следующим чипом линейки, глава вендора не раскрыл. Xiaomi Surge S1 был восьмиядерным 28-нм процессором, архитектура которого была представлена четырьмя ядрами Cortex-A53 (2,2 ГГц) и четырьмя аналогичными, но с частотой 1,4 ГГц. В качестве графического ускорителя производитель использовал ARM Mali-T860. Первым и единственным смартфоном компании на базе Surge S1 стал Xiaomi Mi 5C. Дата возможного появления следующей новинки бренда, оснащённой фирменным процессором, неизвестна.

По материалам 4PDA
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