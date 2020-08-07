Налоговый отпуск для ФЛП І-ІІ групп: напоминание от ГНС

Предприниматели-плательщики единого налога I и II групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на время отпуска.
Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Как воспользоваться таким правом на отпуск:
Отмечается, что на период отпуска предприниматели не освобождаются от уплаты единого социального взноса, который необходимо уплатить в размере не менее минимального страхового платежа – 1039,06 гривен.
Кроме того, если во время отпуска предприниматель получает доход, то ему придется уплатить единый налог, ведь получение средств является подтверждением ведения хозяйственной деятельности.
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