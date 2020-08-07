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Налоговый отпуск для ФЛП І-ІІ групп: напоминание от ГНС

Налоговый отпуск для ФЛП І-ІІ групп: напоминание от ГНС

Предприниматели-плательщики единого налога I и II групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на время отпуска.

Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Как воспользоваться таким правом на отпуск:

  • плательщикам необходимо подать в территориальный орган ГНС заявление в произвольной форме, в которой указать период запланированного отпуска;
  • в соответствии с нормами Налогового кодекса, такой отпуск предоставляется один раз в год, в течение одного календарного месяца;
  • во избежание нарушения срока по уплате авансовых платежей заявление относительно периода ежегодного отпуска необходимо подавать до начала отпуска.

Отмечается, что на период отпуска предприниматели не освобождаются от уплаты единого социального взноса, который необходимо уплатить в размере не менее минимального страхового платежа – 1039,06 гривен.

Кроме того, если во время отпуска предприниматель получает доход, то ему придется уплатить единый налог, ведь получение средств является подтверждением ведения хозяйственной деятельности.

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба напоминает, что 31 августа – последний срок для подачи заявления о списании недоимки по ЕСВ.
  • В Верховную Раду подан законопроект, которым предусматривается расширение перечня лиц, которые освобождены от уплаты ЕСВ за себя.
  • 29 июля 2020 года на заседании Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты. В Украине от размера минимальной зарплаты зависят некоторые выплаты, в частности – единый социальный взнос (ЕСВ).

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По материалам Finance.UA
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