День финансов, 13 августа: кредиты под 1700%, объездная за 85 млрд, 500 тыс. с платных камер

Объездная за 85 млрд. Укравтодор презентовал один из самых амбициозных проектов, который начнется в этом году – строительство новой объездной дороги вокруг Киева – КОД. Это будет «полукольцо» общей протяженностью почти 150 км, которое соединит быстрым и комфортным маршрутом сразу 5 международных трасс и главные города страны. Планируют потратить 85 млрд грн.

От 0 до 1700%. От нуля до тысячи семисот. Нет, это не о возможностях нового суперкара и рекордах скорости, а о кредитах в небанковских финансовых учреждениях. Иногда они могут предлагать «кредиты под 0% за 10 минут», «кредиты без справки о доходах», «кредиты заемщикам с плохой кредитной историей». Но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Вот три пункта, на которые обязательно нужно обращать внимание, чтобы не попасть в «ловушку».

Они сидят – деньги «идут». Как рапортует пресс-служба Министерства юстиции Украины, за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тысяч гривен. Больше всего денег принес Киевский следственный изолятор – 332 тыс. гривен. Отметим, «новой услугой» можно пользоваться уже в 17 СИЗО Украины.

Укрпочту объединят с Прессой. Укрпочта начала процесс интеграции с ГП Пресса. По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, новая компания не будет заниматься книгопечатанием, и намекнул, что у ГП Пресса существуют финансовые проблемы. Напомним, ГП Пресса создано в 1998 году, компания занимается доставкой периодической и непериодической продукции в Украине и за ее пределами.

«5-7-9%» не для стартапов растили. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что программа «5-7-9%» не очень подходит для новых бизнесов и стартапов. Все после истории некого Николая… Марченко добавил, что сейчас Минфин для таких предпринимателей разработал программу гарантий, где государство будет гарантировать возврат 80% кредита, а лишь 20% – это будет риск для самого банка. Однако программа нуждается еще в одобрении ВР.

Ждать ли 30 по доллару? Тот же Марченко сегодня успел высказать мнение, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH/USD. «Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», – отмечает министр финансов.

Как всегда, для тех, кто привык скрупулезно следить за событиями на валютном рынке, мы припасли прогноз по курсу на ближайшее будущее и от финансового эксперта Алексея Козырева.

Столичная служба занятости готова к личным приемам. Служба занятости Киева возобновила личный прием граждан. За первые два дня после возобновления личного приема граждан районные филиалы Киевского городского центра занятости посетили более 1100 человек. Отметим, зарегистрироваться в службе занятости можно тремя удобными способами.

Кипр изменит условия получения гражданства для инвесторов. Пока инсайд. Кипр ужесточит условия получения гражданства по инвестиционной программе. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Henley&Partners. Компания сообщает, что в ее распоряжении имеются итоговые правки официальных изменений в миграционном законодательстве страны.

В продолжении темы по инвестициям, кто из нас не задавал себе хоть раз в жизни вопрос: Стоит ли инвестировать в недвижимость? Ответ на этот непростой вопрос постараемся отыскать вместе с BANK ONLINE во время бесплатного вебинара «Инвестиции в недвижимость: стоит ли покупать сейчас или лучше подождать?». Вебинар состоится в четверг 20 августа с 11:30 до 14:00. Достаточно просто зарегистрироваться.