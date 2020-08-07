Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

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По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь подорожала на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Однако лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца подешевели на 23,1% до 16,2 грн за десяток, филе куриное – на 16,6% до 84,8 грн за кг.

По данным Госстата, за январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,4% до 17,6 грн за бутылку.



Таблица: Госстат