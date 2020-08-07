Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года.
Об этом сообщается на сайте Госкомстата.
Читайте также: В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле
По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь подорожала на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 33,7% до 37,2 грн за кг.
Однако лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца подешевели на 23,1% до 16,2 грн за десяток, филе куриное – на 16,6% до 84,8 грн за кг.
По данным Госстата, за январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,4% до 17,6 грн за бутылку.
Таблица: Госстат
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Вокруг Киева построят новую объездную дорогуВчера, 08:00 - 2996 7
Половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатойПозавчера, 21:00 - 3470 5
Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет почти полмиллиона гривенВчера, 10:19 - 598 5
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 677 4
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USDВчера, 15:00 - 4367 4
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USDВчера, 15:00 - 4367 4
Списание недоимки по ЕСВ: налоговики напоминают о предельном сроке подачи заявленияВчера, 08:30 - 3935
Вокруг Киева построят новую объездную дорогуВчера, 08:00 - 2996 7
Инвестиции в недвижимость: покупать сейчас или подождать? - ответ на FinUpdateВчера, 12:50 - 2255 1
Кредиты под 1700% годовых: в НБУ посоветовали, как уберечьсяВчера, 12:00 - 1831
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 363
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 835 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1022 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1829 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1032