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Седан Lucid Air побил рекорд Tesla Model S по запасу хода

Седан Lucid Air побил рекорд Tesla Model S по запасу хода

В декабре Lucid Motors обещала, что электрический седан Lucid Air сможет преодолеть на одном заряде аккумулятора 640 км. Однако испытания превзошли все ожидания – автомобиль стабильно проезжает гораздо больше полностью заряженной Tesla Model S, пишет The Verge.

Калифорнийский стартап Lucid Motors объявил, что запас хода у нового седана класса «люкс» будет 830 км, а не 640, как сообщалось ранее. Это означает, что когда машина появится в продаже – а первые поставки начнутся не раньше начала 2021 – Lucid Air станет самым дальнобойным электромобилем.

Сейчас это звание принадлежит Tesla Model S в версии Long Range, которая доказала это, проехав квалификационную дистанцию в 647 км на одном заряде. У большинства электромобилей на рынке запас хода ощутимо меньше – от 320 до 480 км. Глава Tesla Илон Маск обещал, что новая Tesla Roadster, запланированная на 2021 год, сможет проезжать до 1000 км без подзарядки.

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Подтвердила анонсированный Lucid Motors запас хода независимая инженерная компания FEV North America, разработчик двигателей для автомобилей. Ее процесс оценки электромобилей «близко соответствует» стандартам EPA (Агентства по охране окружающей среды США), которое обычно проводит процедуру официальной проверки.

По словам директора Lucid Motors Питера Роулинсона, который ранее работал в Tesla над созданием Model S, седан Air превзойдет Tesla по роскоши салона, сможет разгоняться с нуля до сотни за 2,5 секунды и будет стоить более $100 000.

Предварительные заказы на Lucid Air компания открыла в начале года, заказ стоит $1000. Начало поставок пришлось перенести с сентября на начало 2021 года из-за коронавируса.

Фото: The Verge

По материалам Mind
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