День финансов, 12 августа: медицинские заключения онлайн, недовольство монетами, лучшие кредитки с кэшбэком

Среда, 12 августа, еще раз дала понять, что мир меняется.

«Книжечки» отойдут в прошлое. Кабинет министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки», который предусматривает постепенный вывод бумажных паспортов из обращения и замену их на пластиковые карты.

Противостояние с Covid-19. За последние 2 недели количество заболевших на Covid-19 увеличивается, поэтому правительство решило утвердить новые подходы к определению карантинных зон. Если раньше уровень угрозы определяли по 4 показателям – количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев. То сейчас будет три показателя.

Недовольство монетами. Или без очков не определить? Украинцы недовольны новыми монетами номиналом 5 и 10 гривен. Более того, просят изменить материал, из которого они изготовлены. Мол, люди часто путают эти монеты, поскольку они не сильно отличаются от монет в 1 и 2 гривны. А в Нацбанке отвечают, что все не без оснований.

Турция изменила правила перевозки ручной клади. Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на провоз ручной клади на рейсах в страну. Ограничения объяснили необходимостью «поддерживать социальную дистанцию между пассажирами во время посадки и высадки». А также, «чтобы бортпроводники не прикасались к багажу».

Дела депозитные. В июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили всего 9,7% годовых. Это на 1,1 п.п. ниже, чем в июне (10,8%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте за июль снизились с 1,7% до 1,5%. При этом депозитный портфель банков в июле вырос на 3,6% до 1 226 млрд грн.

Медицинские заключения в онлайне. Как обещают в Минцифры, уже в сентябре в системе eHealth появятся медицинские заключения в форме соответствующей записи. Они должны прийти на смену коррупционным бумажным медицинским справкам.

Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах. О таком положении дел рапортуют аналитики портала 100realty.ua. С их слов, в июле средняя стоимость квартиры в столице отмечена на уровне 1400 долл. США/кв. м, относительно июня средняя цена уменьшилась на 1,5%.

Если вас больше интересует «первичка» столицы. Наши коллеги с портала Минфин не так давно обновили свой рейтинг застройщиков Киева. Точно знаем, что рейтинг у них «живет своим умом» и не подвластен влиянию застройщиков. Поэтому рекомендуем всегда держать его под рукой. Пригодится.

Напоследок о картах. Кредитных картах. Кропотливую работу в отношении другого рейтинга проделали наши журналисты. Буквально сегодня вышел обновленный рейтинг кредитных карт с кэшбэком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, которые упрощают жизнь держателям: они – одновременно и надежный кошелек, и безопасное средство платежа; бесплатный, всегда доступный, «карманный» банковский кредит.