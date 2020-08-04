НАПК выявило коррупционные риски в проекте закона о защите прав должников

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности”.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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“В законопроекте, призванном защищать права и интересы должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности, эксперты НАПК выявили ряд рисков, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений”, – говорится в сообщении.
Так, в заключении НАПК отмечает, что:
1. Понятие “просроченная задолженность” определено как “не выполненное в установленный срок денежное обязательство должника, возникшее в том числе по другим основаниям, предусмотренным законодательством Украины”. Такое определение позволит коллекторам требовать запрещенные средства даже в случаях, когда законом установлен лишь судебный порядок их взыскания.
2. Отсутствует исчерпывающий перечень документов, которые должны быть поданы в орган лицензирования вместе с заявлением о выдаче лицензии на коллекторскую деятельность. Это может привести к созданию неравных условий для юридических лиц, намеревающихся заниматься коллекторской деятельностью, а также к злоупотреблениям служебных лиц при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии.
3. Не определен четкий механизм аннулирования лицензии субъекту коллекторской деятельности, а именно:
Указывается, что это создает коррупционные риски в работе органа лицензирования при осуществлении им государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов коллекторской деятельности.
4. Законопроект предусматривает, что работники субъектов коллекторской деятельности должны быть зарегистрированным по месту жительства. Это создает неоправданное ограничение для лиц, проживающих не по месту регистрации, что не соответствует требованиям Конституции Украины и Закона Украины “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине”.
Отмечается, что проект закона требует доработки, НАПК направила заключение экспертизы в соответствующий комитет Верховной Рады.
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