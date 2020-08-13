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Доплаты за исполнение обязанностей отсутствующих коллег: объяснение Гоструда

Доплаты за исполнение обязанностей отсутствующих коллег: объяснение Гоструда

В Главном управлении Гоструда в Херсонской области рассказали о доплатах за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников.

Действующим законодательством для работников, исполняющих обязанности временно отсутствующих работников, предусмотрены определенные гарантии.

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В частности, статьей 105 Кодекса Законов о Труде определено, что работникам, выполняющим на том же предприятии, в учреждении, организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Сколько должны доплатить. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

Справка Finance.ua:

  • По проекту нового Трудового кодекса, который Кабмин опубликовал для обсуждений, украинцы будут отдыхать на 4 дня в году больше, но в то же время в перечень оснований для увольнений добавят “инициативу работодателя”.
  • В Гоструда дали разъяснение относительно максимальной продолжительности отпуска и переноса неиспользованного ежегодного отпуска.
По материалам Finance.UA
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