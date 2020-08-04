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Кличко сообщил, когда возобновят движение по Борщаговскому путепроводу

Кличко сообщил, когда возобновят движение по Борщаговскому путепроводу

Через две недели в Киеве полностью откроют проезд транспорта по обновленному Борщаговскому путепроводу в направлении Кольцевой дороги.

Об этом в FACEBOOK сообщил Виталий Кличко.

«Мы завершаем капитальный ремонт Борщаговского путепровода. И уже через две недели планируем возобновить проезд транспорта в направлении Кольцевой дороги. А 1 сентября полностью завершим капитальный ремонт этого объекта», – отметил Кличко.

По его словам, до конца этой недели завершат обустройство конструкций тротуаров и гидроизоляции автопроезда. А с 17 августа начнут асфальтирование этой части объекта.

«Мы понимаем, что ремонт затрудняет движение транспорта. Но напомню: мы обновляем объект, который не видел ремонта с 1967 года. То есть 53 года! И делаем это, не перекрывая движение полностью», – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году в столице обновили линию скоростного трамвая. Для этого пришлось почти полностью разобрать старую конструкцию сооружения, ведь, по словам специалистов, мост мог рухнуть.

«Как говорят специалисты, здесь пришлось фактически построить новый путепровод. Заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Полностью обновили проезжую часть – включая бетонирование ее основы», – подчеркнул Кличко

Как сообщалось, в мае дорожники завершили капитальный ремонт первой очереди Борщаговского путепровода. Обновляют не только саму конструкцию, но и подъезды к ней.

По материалам УКРИНФОРМ
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