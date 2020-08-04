В июле ФСС направил на финансирование декретных 490 млн грн

В июле Фонд социального страхования Украины принял к оплате заявления-расчеты для финансирование пособий по беременности и родам в размере 490,8 млн грн. Это на 12,7%, или 55,1 млн гривен больше, чем в июне 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В целом выплаты начислены для более 13 тысяч работающих женщин за более 1,7 млн дней пребывания в декретных отпусках.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам в июле составил 281,8 гривны.

Справка Finance.ua:

29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.