Минцифры готовит еМалыш онлайн и медицинские заключения в eHealth

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В сентябре в системе eHealth появятся медицинские заключения в форме соответствующей записи и услуга еМалыш онлайн.
Об этом сообщил заместитель министра цифовых трансформации Алексей Выскуб в FACEBOOK.
“О медицинских заключениях в форме соответствующей записи в системе eHealth, которые должны прийти на смену разнообразным и коррупционным бумажным медицинским справкам, в Украине говорят уже давно. Только такой подход способен действительно оптимизировать еще советскую сферу справок, ликвидировать имеющиеся злоупотребления (подделки) и значительно сэкономить бюджетные средства”, – рассказал Выскуб.
По его словам, первым медицинским заключением станет заключение о рождении.
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Замминистра объяснил, что ключевым барьером к онлайн еМалыша является наличие бумажной справки о рождении – основания для регистрации рождения ребенка.
“По взаимной договоренности модуль заработает постепенно в течение сентября на базе родильных домов, и одновременно с этим, услуга еМалыш будет становиться доступной для жителей соответствующих территорий”, – добавил Выскуб.
ЕМалыш – это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка. Среди них:
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