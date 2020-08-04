Минцифры готовит еМалыш онлайн и медицинские заключения в eHealth

В сентябре в системе eHealth появятся медицинские заключения в форме соответствующей записи и услуга еМалыш онлайн.

Об этом сообщил заместитель министра цифовых трансформации Алексей Выскуб в FACEBOOK.

“О медицинских заключениях в форме соответствующей записи в системе eHealth, которые должны прийти на смену разнообразным и коррупционным бумажным медицинским справкам, в Украине говорят уже давно. Только такой подход способен действительно оптимизировать еще советскую сферу справок, ликвидировать имеющиеся злоупотребления (подделки) и значительно сэкономить бюджетные средства”, – рассказал Выскуб.

По его словам, первым медицинским заключением станет заключение о рождении.

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Замминистра объяснил, что ключевым барьером к онлайн еМалыша является наличие бумажной справки о рождении – основания для регистрации рождения ребенка.

“По взаимной договоренности модуль заработает постепенно в течение сентября на базе родильных домов, и одновременно с этим, услуга еМалыш будет становиться доступной для жителей соответствующих территорий”, – добавил Выскуб.

Справка Finance.ua:

ЕМалыш – это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка. Среди них: