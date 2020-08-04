Huawei подала патент на датчик отпечатков пальцев во весь экран

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, по сообщениям интернет-источников, патентует технологию, которая позволит задействовать для сканирования отпечатков пальцев всю площадь поверхности дисплея в смартфонах.

У многих современных сотовых аппаратов дактилоскопический сканер интегрирован непосредственно в область экрана. Однако считывание отпечатков осуществляется только в определённой зоне в нижней половине панели.

Разработка Huawei даст возможность снимать отпечатки пальцев в любой секции сенсорного дисплея. По задумке компании, за счёт этого можно будет реализовать качественно новые функции.

К примеру, упростится идентификация пользователей в различных приложениях. Вместо того чтобы сначала запускать программу, а затем проходить аутентификацию через дактилоскопический датчик, может быть активирован режим, при котором опознавание пользователя будет выполняться непосредственно в момент прикосновения к пиктограмме приложения.

Кроме того, технология Huawei позволит расширить возможности экрана блокировки: пользователь сможет быстро получать доступ к персональной информации, сообщениям и пр.

Отмечается также, что работа системы может быть настроена таким образом, что сканирование отпечатков будет производиться только в какой-то определённой зоне экрана.