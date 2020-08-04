0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Е-голосования и петиции: в Минцифры создали платформу общения с органами власти

Е-голосования и петиции: в Минцифры создали платформу общения с органами власти

В Минцифры рассказали о создании единой онлайн-платформы общения органов исполнительной власти и общества.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

“ВзаємоДія — это инструменты электронного участия, которые позволят каждому влиять на власть и быть ею”, – отмечают в Минцифры.

Через ВзаємоДію можно будет:

  • подать е-обращение в органы исполнительной власти и получить ответ на него;
  • опубликовать и поддержать е-петицию, а также отслеживать результаты рассмотрения;
  • влиять на формирование и реализацию государственной политики;
  • голосовать онлайн за состав общественных советов при госорганах;
  • участвовать в конкурсах по отбору программ институтов гражданского общества и отслеживать их ход;
  • получить доступ к еще множеству полезных сервисов и информации.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Также было отмечено, что публичное обсуждение технических требований к ВзаємоДії длится до 14 августа.

Справка Finance.ua:

  • Центральная избирательная комиссия запустила е-сервис для изменения избирательного адреса онлайн.
  • В Украине появится электронная прописка. Сейчас в Украине продолжается работа над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.