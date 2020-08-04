Е-голосования и петиции: в Минцифры создали платформу общения с органами власти

В Минцифры рассказали о создании единой онлайн-платформы общения органов исполнительной власти и общества.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

“ВзаємоДія — это инструменты электронного участия, которые позволят каждому влиять на власть и быть ею”, – отмечают в Минцифры.

Через ВзаємоДію можно будет:

подать е-обращение в органы исполнительной власти и получить ответ на него;

опубликовать и поддержать е-петицию, а также отслеживать результаты рассмотрения;

влиять на формирование и реализацию государственной политики;

голосовать онлайн за состав общественных советов при госорганах;

участвовать в конкурсах по отбору программ институтов гражданского общества и отслеживать их ход;

получить доступ к еще множеству полезных сервисов и информации.

Также было отмечено, что публичное обсуждение технических требований к ВзаємоДії длится до 14 августа.

Справка Finance.ua:

Центральная избирательная комиссия запустила е-сервис для изменения избирательного адреса онлайн.