Е-голосования и петиции: в Минцифры создали платформу общения с органами власти

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В Минцифры рассказали о создании единой онлайн-платформы общения органов исполнительной власти и общества.
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
“ВзаємоДія — это инструменты электронного участия, которые позволят каждому влиять на власть и быть ею”, – отмечают в Минцифры.
Через ВзаємоДію можно будет:
Также было отмечено, что публичное обсуждение технических требований к ВзаємоДії длится до 14 августа.
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