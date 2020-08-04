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Полиция назвала рекорды нарушений скоростного режима за неделю

Полиция назвала рекорды нарушений скоростного режима за неделю

179 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.

Об этом сообщили в Патрульной полиции, передает пресс-служба Министерства внутренних дел на странице в FACEBOOK.

Рекордсменами стали:

  • Mercedes-Benz E 55 AMG, AX021*** — 210 км/ч. на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч;
  • BMW 320, AI938*** — 208 км/ч. на автодороге М06 Киев—Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

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Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mitsubishi Grandis, BH062***— 22 раза.

Напомним, согласно ПДД, при превышении лимита скорости более чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений.
  • За это время система автофиксации принесла в госбюджет почти 32 млн грн.
По материалам Finance.UA
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