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Продажи автомобилей в Китае растут четвертый месяц подряд

Продажи автомобилей в Китае растут четвертый месяц подряд

Продажи новых автомобилей в Китае в июле 2020 года выросли по итогам четвертого месяца подряд.

Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

По данным ассоциации, в прошлом месяце на крупнейшем в мире автомобильном рынке было реализовано 2,11 млн автомобилей – на 16,4% больше, чем годом ранее.

С мая в Китае фиксируется рост продаж новых автомобилей в годовом выражении более чем на 10%. Этому способствуют активные стимулирующие меры правительства и устойчивое восстановление спроса на коммерческие транспортные средства, отмечает The Wall Street Journal.

CAAM сохранила прогноз снижения продаж на 10-20% по итогам 2020 года, но предупредила, что китайский экспорт и цепочки поставок могут пострадать в случае очередной волны коронавируса осенью или зимой.

Несмотря на рост продаж в июле, как у автопроизводителей, так и у дилеров образовались большие запасы автомобилей, отмечает CAAM.

Реализация машин, работающих на возобновляемых источниках энергии, в прошлом месяце выросла на 19,3% по сравнению с июлем прошлого года – до 98 тыс. единиц.

По материалам Економічна Правда
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